Lidl augmente la masse salariale de 1% en 2018

Zurich (awp) - Lidl et les partenaires sociaux ont conclu un accord dans le cadre de la convention collective de travail, au terme duquel la masse salariale totale sera augmentée de 1% pour l'exercice 2018. Sur l'ensemble, 0,75% sera à disposition pour les augmentations individuelles et 0,25% pour les augmentations structurelles, a précisé Lidl mercredi.L'indemnité de fonction pour les assistants de magasin sera augmentée et les grilles tarifaires des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Soleure, Tessin, Valais et Vaud seront adaptées. Par ailleurs, une prime de fidélité de 200 CHF par mois est versée à partie du 24e mois d'embauche.La convention collective de Lidl est en vigueur depuis 2011 et elle garantit notamment un salaire minimum de 4100 francs par mois sur treize mois pour les collaborateurs sans formation et de 4200 et 4350 francs pour les collaborateurs au bénéfice d'une formation de respectivement deux et trois ans.rp/fr(AWP / 21.02.2018 11h10)