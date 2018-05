Liechtensteinische Landesbank enregistre le départ du directeur opérationnel

Zurich (awp) - Liechtensteinische Landesbank (LLB) enregistre le départ de Kurt Mäder, directeur opérationnel (COO) et membre du comité exécutif de la banque liechtensteinoise, qui souhaite relever de nouveaux défis professionnels. Le COO quittera son poste à mi-mai et rendra tous ses mandats au sein de l'établissement, y compris celui d'administrateur, indique LLB lundi.Roland Matt, directeur général (CEO), et son adjoint Urs Müller reprendront la charge de COO à titre intérimaire. Les détails sur la succession de M. Mäder seront fournis ultérieurement, précise le communiqué de la banque basée à Vaduz.Au cours de son engagement à la Liechtensteinische Landesbank, Kurt Mäder s'est notamment occupé de l'introduction de la plateforme informatique Avaloq, a supervisé la création d'un centre de services partagés et a réduit les coûts par le biais de synergies, affirme LLB.fr/al(AWP / 07.05.2018 07h50)