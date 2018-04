Liechtensteinische Landesbank finalise l'achat de LB(Swiss) Investment

Zurich (awp) - Liechtensteinische Landesbank a finalisé la reprise à 100% de LB(Swiss) Investment des mains de Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland). A partir du mois de mai, le fonds zurichois déploiera ses activités sous l'appellation LLB Swiss Investment, indique mercredi la banque liechtensteinoise.Les détails financiers de l'opération, annoncée en février, n'avaient pas été dévoilés.La future structure sera placée sous la présidence de Natalie Epp, responsable de la division clients institutionnels de la banque basée à Vaduz. Bruno Schranz et Hans Stamm complèteront le conseil d'administration. Le comité de direction sera toujours composé de Marcel Weiss et Ferdinand Buholzer, qui assureront la continuité, affirme la banque.L'acquisition vise à étendre l'activité de fonds de la banque liechtensteinoise. Ces affaires seront gérées désormais depuis les sites de LLB au Liechtenstein, en Suisse et en Autriche.fr/jh(AWP / 04.04.2018 08h01)