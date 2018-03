Lindt&Sprüngli a été plus rentable en 2017, va prendre soin de ses actionnaires

(ajoute investissements, changement au CA, commentaire CEO et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le chocolatier Lindt&Sprüngli a réussi à améliorer sa rentabilité l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net, a annoncé mardi le groupe de Kilchberg. Grâce à ses solides résultats, le spécialiste des pralinés va choyer ses actionnaires avec un relèvement du dividende et un programme de rachat d'actions.Le résultat opérationnel (Ebit) a grimpé de 5,8% à 595,4 mio CHF en 2017, tandis que le bénéfice net s'est enrobé de 7,8% à 452,5 mio, a précisé Lindt&Sprüngli dans un communiqué. La marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée de 0,2 point à 14,6%.Le chiffre d'affaires, déjà annoncé en janvier, s'est quant à lui établi à 4,09 mrd CHF, en progression de 4,8%. La croissance organique, ajustée des acquisitions, s'est inscrite à 3,7%.Ces résultats sont quasiment conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP, sauf pour le profit net, qui était attendu à seulement 444,4 mio CHF en moyenne."Outre les marchés traditionnels du chocolat, ce sont de plus en plus également les marchés de croissance comme le Brésil, la Chine, le Japon, la Russie ou l'Afrique du Sud qui soutiennent notre performance dynamique", s'est réjoui le directeur général (CEO) Dieter Weisskopf, cité dans le communiqué.La direction a confirmé ses objectifs à long terme en matière de croissance organique des ventes (6-8%) et de marge opérationnelle (20-40 points de base). Les actionnaires vont pouvoir bénéficier d'un dividende de 93 CHF par bon de participation, relevé de 5,00 CHF par rapport à l'exercice précédent. Le marché tablait quant à lui sur une rémunération un peu supérieure à 94,40 CHF.RACHAT DE TITRES POUR UN DEMI-MILLIARDLe groupe zurichois a également annoncé le lancement, le 12 mars d'un programme de rachat de titres portant sur les actions nominatives et les bons de participation pour un montant maximum de 500 mio CHF, et qui pourrait durer jusqu'à fin juillet.Au chapitre des investissements, le chocolatier compte investir au cours de l'exercice 2018 plus de 30 mio CHF dans l'extension et la modernisation de son usine d'Olten, dans le canton de Soleure. Les nouvelles capacités devraient être disponibles à partir du début de l'année prochaine.Lindt&Sprüngli a par ailleurs indiqué que son administratrice Petra Schadeberg-Herrmann, membre du comité d'audit, ne sera pas candidate à sa réélection "pour des motifs personnels". Pour la remplacer, le conseil d'administration soumettra à la prochaine assemblée la candidature de l'entrepreneur suisse Silvio Denz.La copie rendue par le chocolatier zurichois n'ont pas enthousiasmé les investisseurs. Peu après 09h35, le bon de participation Lindt&Sprüngli se délestait de -0,9% à 5545 CHF et la nominative de 1,0% à 67'200 CHF dans de faibles volumes, à contre-courant du SPI qui s'enrobait de 1,04%.al/buc(AWP / 06.03.2018 09h45)