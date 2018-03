Lindt&Sprüngli a été plus rentable en 2017

Zurich (awp) - Le chocolatier Lindt&Sprüngli a réussi à améliorer sa rentabilité l'année dernière, autant au niveau opérationnel que net, a annoncé mardi le groupe de Kilchberg. Grâce à ses solides résultats, le spécialiste des pralinés va choyer ses actionnaires avec un relèvement du dividende et un programme de rachat d'actions.Le résultat opérationnel (ebit) a grimpé de 5,8% à 595,4 mio CHF en 2017, tandis que le bénéfice net s'est enrobé de 7,8% à 452,5 mio, a précisé Lindt&Sprüngli dans un communiqué. La marge opérationnelle s'est quant à elle améliorée de 0,2 point à 14,6%.Le chiffre d'affaires, déjà annoncé en janvier, s'est quant à lui établi à 4,09 mrd CHF, en progression de 4,8%.Ces résultats sont quasiment conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP, sauf pour le profit net, qui était attendu à seulement 444,4 mio CHF en moyenne.La direction a confirmé ses objectifs à long terme en matière de croissance des ventes et de marge opérationnelle. Les actionnaires vont pouvoir bénéficier d'un dividende de 93 CHF par bon de participation, relevé de 5,00 CHF par rapport à l'exercice précédent. Le marché tablait quant à lui sur une rémunération un peu supérieure à 94,40 CHF.Les actionnaires pourront aussi profiter d'un programme de rachat d'action portant sur un maximum de 500 mio CHF et qui débutera le 12 mars prochain.al/buc(AWP / 06.03.2018 07h08)