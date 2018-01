Lindt & Sprüngli dépasse pour la 1ère fois les 4 mrd CHF de ventes en 2017

Zurich (awp) - Lindt & Sprüngli a dépassé en 2017 pour la 1ère fois de son histoire les 4 mrd CHF de chiffre d'affaires. La croissance organique, grevée par une mauvaise performance aux Etats-Unis, s'est établie à 3,7%, indique le chocolatier de Kilchberg mardi dans un communiqué. La rentabilité devrait s'inscrire dans le cadre des objectifs à long terme de l'entreprise.Le chiffre d'affaires annuel s'est étoffé de 4,8% pour atteindre 4,088 mrd CHF. La croissance a été portée par l'accélération des ventes en Europe (+6,2%) et dans le segment Reste du monde (+12,4%).La copie rendue par Lindt & Sprüngli est légèrement inférieure aux projections des analystes consultés par AWP. Ceux-ci s'attendaient en moyenne à des recettes à hauteur de 4,099 mrd CHF et à une croissance organique de 4,2%.La direction a indiqué que la croissance de la marge d'exploitation devrait s'inscrire dans le cadre des objectifs stratégiques du groupe - confirmés dans la foulée - à savoir, une croissance organique entre 6-8% et une amélioration de la marge de 20-40 points de base.buc/al(AWP / 16.01.2018 07h16)