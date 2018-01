Lituanie: la banque centrale appuie un "noeud de blockchain" européen privé

Vilnius - La banque centrale lituanienne a apporté lundi son appui au "noeud de blockchain" lancé samedi à Vilnius et présenté comme premier établissement de ce genre en Europe.Fondé par l'entrepreneur et député européen Antanas Guoga, avec des partenaires en Chine et en Australie, le Blockchain Centre Vilnius se donne pour objectif de développer des applications blockchain pour les entreprises, les sociétés financières et l'administration publique.Le blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans contrôle central. Ses applications sont multiples, mais la plus connue est celle permettant la création de crypto-monnaies, tel le bitcoin."Le centre de blockchain se positionne comme une liaison avec l'Asie et l'Océanie. La synergie avec nous est directe", a dit aux journalistes Marius Jurgilas, membre du conseil de la banque centrale."Les sociétés qui veulent mener des activités réglementées se tourneront vers nous et nous espérons qu'ils utiliseront notre environnement d'essai pour développer leurs programmes", a-t-il ajouté.Le ministre lituanien de l'Economie Virginijus Sinkevicius a déclaré samedi aux experts assistant au lancement, dont des responsables de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, que la Lituanie devenait "leader européen" dans la technologie blockchain.Le centre de Vilnius, qui a des partenaires à Melbourne et à Shanghai, cherchera des contacts d'affaires à travers l'Europe, l'Asie et l'Australie, selon son communiqué de presse.Le banque centrale lituanienne a indiqué avoir émis l'année dernière "plus de trente" licences à des sociétés de technologies financières, en particulier à celles qui, basées au Royaume-Uni, doivent s'adapter au Brexit. Parmi elles, on trouve des poids lourds tels que la start-up britannique Revolut et la société singapourienne de transferts d'argent InstaRem.(©AFP / 29 janvier 2018 15h49)