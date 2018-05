Livraisons et exportations stables pour l'industrie suisse du papier en 2017

Zurich (awp) - L'industrie suisse du papier a légèrement augmenté ses livraisons et ses exportations l'année dernière. L'environnement économique est toutefois demeuré difficile, du fait de la numérisation, des surcapacités en Europe et de la problématique du cours de l'euro - bien qu'une détente se soit fait ressentir de ce côté-là.Les livraisons ont progressé de 0,8% entre 2016 et 2017, à un peu plus de 1,24 million de tonnes, indique jeudi l'Association de l'industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton (Aspi) dans un communiqué. Les exportations ont de leur côté augmenté de 1,2%, à 933'000 tonnes. La consommation de papier et carton en revanche s'est réduite de 6,1%, à près de 1,18 million de tonnes.L'organisation relève que cette stabilisation a été possible malgré "quelques spectaculaires développements" liés à la forte et continuelle pression à l'adaptation du secteur. Plusieurs opérations de vente et rachat ont en effet eu lieu en 2017.Elle rappelle en particulier la reprise des activités de vieux papier de la fabrique bernoise de Utzenstorf par le groupe industriel lucernois CPH Chemie+Papier Holding en juillet, ainsi que l'abandon par Cham Paper Group de ses affaires de papiers spéciaux, vendues en décembre au sud-africain Sappi. Sans oublier, en décembre toujours, la reprise de 90% du capital-actions du fabricant de papier de sécurité par la Banque nationale suisse (BNS), afin de garantir la production des nouveaux billets de banques face au risque de liquidation de la société grisonne.tn/ol(AWP / 17.05.2018 13h31)