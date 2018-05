Lockerbie: la famille du seul condamné obtient le réexamen de sa condamnation

Londres - La famille de la seule personne jamais condamnée pour l'attentat de Lockerbie en 1988, aujourd'hui décédée, a obtenu jeudi la révision de sa condamnation par la Commission écossaise de révision des condamnations pénales (SCCRC).Cette Commission, située à Glasgow, avait été saisie en 2017 par la famille d'Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, cinq ans après la mort de ce dernier, afin d'obtenir le droit de faire une nouvelle fois appel de sa condamnation.Dans un communiqué, la SCCRC a indiqué qu'elle procéderait à "un réexamen complet de sa condamnation pour l'attentat de Lockerbie afin de décider s'il est approprié de soumettre l'affaire à un nouvel appel".Un tribunal écossais avait condamné le Libyen à 27 ans de prison en 2001 pour l'attentat contre le Boeing 747 de la Pan Am qui avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus du village écossais de Lockerbie, faisant 270 morts.Un premier appel d'Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi avait été rejeté en 2002. Une première fois saisie, la SCCRC avait estimé en 2007 qu'il devait pouvoir bénéficier d'un nouveau recours mais le condamné y avait renoncé en 2009."La Commission pense que M. Megrahi y a renoncé parce qu'il croyait sincèrement et raisonnablement qu'agir de la sorte lui permettrait de retourner chez lui en Libye, alors qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale", a expliqué le directeur de la SCCRC, Gerard Sinclair, dans le communiqué."Sur cette base, la Commission a décidé qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accepter la demande pendante d'un réexamen complet de sa condamnation", a-t-il ajouté.Dans un communiqué transmis par leur avocat, la famille d'Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi a salué la décision de la SCCRC qui reconnaît qu'il a abandonné son appel "parce qu'il pensait que cela lui permettrait de rentrer en Libye"."Jusqu'ici les gouvernement britanniques et écossais ont proclamé qu'ils n'avaient exercé aucune pression pour que M. al-Meghrabi abandonne son appel comme condition à sa libération immédiate. Il est reconnu que c'est fondamentalement faux", écrit la famille, soulignant qu'"il est dans l'intérêt de la justice écossaise (...) de dissiper les doutes" pesant sur sa condamnation.Le régime déchu de Mouammar Kadhafi avait reconnu officiellement sa responsabilité dans cet acte terroriste et a payé 2,7 milliards de dollars aux familles des victimes en guise de dédommagement.Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi avait été libéré en 2009 pour raisons médicales et est mort trois ans plus tard dans son pays où il avait été accueilli en héros. Il a toujours clamé son innocence.(©AFP / 03 mai 2018 17h46)