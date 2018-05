Logiciels: Berger-Levrault rachète Carl Software

Lyon - L'éditeur de logiciels pour le secteur public Berger-Levrault rachète la société lyonnaise Carl Software, lui permettant de se positionner dans le secteur privé, après deux années historiques pour les deux entreprises."Ce rapprochement va permettre aux deux éditeurs de mutualiser leurs expertises, d'élargir la globalité de leur offre et d'étendre leur leadership à l'international", écrivent-ils dans un communiqué commun qui ne mentionne pas le montant de la transaction.Il s'inscrit également "dans la stratégie du groupe de développer sa présence sur de nouveaux marchés, en particulier sur le secteur privé", explique Pierre-Marie Lehucher, PDG de Berger-Levrault et désormais PDG de Carl Software, cité dans le document."Ces nouvelles perspectives ne modifient en rien l'organisation, les produits ou les services" proposés par Carl Software, précise encore le communiqué.Berger-Levrault, qui pèse plus de 130 millions de chiffre d'affaires en emploie 1.500 personnes, invente et développe des solutions pour les administrations et les collectivités locales.Carl Software a lui réalisé 13,2 millions de chiffre d'affaire en 2017 et emploie 130 personnes. Son nom fait référence au film culte de la science-fiction "2001, l'odyssée de l'espace". Carl était le nom dans la version française du super-ordinateur Hal, qui pronostiquait une probabilité de 100% que l'équipement AE35 tombe en panne dans les prochaines 72 heures.(©AFP / 26 mai 2018 12h19)