Logiciels: l'allemand SAP va investir 750 M EUR en France

SAP

Paris - Le principal éditeur européen de logiciels, l'allemand SAP, a annoncé lundi son intention d'investir 150 millions d'euros par an en France pendant les cinq prochaines années, à l'issue d'une rencontre à Versailles entre son patron, Bill McDermott et le président Emmanuel Macron.Ces investissements, qui concernent la recherche et développement, doivent venir "accélérer la croissance rapide de l'entreprise dans le +cloud+ ainsi que l'apprentissage des machines, la blockchain, l'internet des objets ainsi que les logiciels en tant que service", a ajouté le groupe dans un communiqué.En parallèle, SAP compte réorienter une partie des investissements de son fonds SAP.iO vers les start-ups françaises en amorçage ou en phase d'accélération, ainsi que l'ouverture dans l'Hexagone de son second "SAP.iO Foundry" européen, qui doit permettre à une cinquantaine de start-ups d'intégrer son écosystème.Le groupe basé à Walldorf (sud-ouest de l'Allemagne) a par ailleurs annoncé l'acquisition, via sa filiale locale, de la jeune entreprise française Recast.AI, qui a créé une plateforme de robot conversationnel (ou "chatbot"), avec un modèle financier dit "freemium" --c'est-à-dire d'accès gratuit mais avec des ajouts potentiellement payants.L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, doit permettre à SAP "d'accélérer le développement des capacités de son programme d'apprentissage de machines Leonardo", précise le communiqué.Au total, le groupe allemand estime à plus de 2 milliards d'euros sur cinq ans ses dépenses potentielles en France via ces différents programmes.SAP, qui annoncera ses résultats annuels la semaine prochaine, table sur un chiffre d'affaires compris entre 23,4 et 23,8 milliards d'euros pour 2017, contre 22,1 milliards l'année précédente.els/liu/ef/jpr(©AFP / 22 janvier 2018 18h00)