Logitech accélère la cadence au 3e trimestre, la rentabilité s'affaisse

Zurich (awp) - Logitech a généré sur le troisième trimestre de son exercice décalé 2017/18 un chiffre d'affaires en hausse de 21,8% à 812,0 mio USD. Entre octobre et fin décembre, le producteur d'accessoires et périphériques informatiques a toutefois essuyé un tassement de 17,1% de son bénéfice net, à 80,7 mio USD. La direction relève nonobstant ses perspectives de croissance et de rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'exercice.Les revenus annuels doivent désormais progresser dans une fourchette de 12 à 14% hors effets de changes, contre 10 à 12% précédemment. L'excédent d'exploitation (Ebit) non-Gaap est anticipé entre 270 et 280 mio USD, contre 260 à 270 mio USD. Sur le seul troisième trimestre, cet indicateur a atteint 117 mio USD, en hausse de 18,2%, détaille mardi un compte-rendu intermédiaire.Le chiffre d'affaires trimestriel a défrisé les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, plafonnées à 774,0 mio USD. L'Ebit non-Gaap n'était attendu en moyenne qu'à 107,8 mio USD. Le bénéfice net pour sa part manque le coche pour près de 9 mio USD.La réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis n'a pas épargné la rentabilité de la multinationale valdo-californienne, contrainte d'inscrire une charge exceptionnelle de 16 mio USD dans sa comptabilité Gaap.jh/fr(AWP / 23.01.2018 06h23)