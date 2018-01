Logitech: chiffre d'affaires record au 3T

LOGITECH INTERNATIONAL

Genève - Le groupe suisse Logitech, spécialisé dans les accessoires informatiques, a publié mardi un chiffre d'affaires record pour le troisième trimestre et a relevé son objectif pour 2018, a-t-il indiqué dans un communiqué.Au troisième trimestre (clôturé fin décembre), son chiffre d'affaires s'est inscrit à 812 millions de dollars (664 millions d'euros), en progression de 21,8% sur un an, a-t-il expliqué dans un communiqué.Ce chiffre est largement supérieur aux attentes des analystes interrogés par l'agence financière AWP, qui tablaient sur 751,5 millions de dollars."Durant ce chiffre d'affaires de fêtes (de Noël, ndlr), nous avons enregistré notre chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré et la plus forte croissance des ventes en sept ans", a détaillé le directeur de Logitech, Bracken Darrell, cité dans le communiqué."Nous relevons nos prévisions pour l'année fiscale 2018", a-t-il par ailleurs annoncé.Le groupe basé à Lausanne ainsi qu'à Newark, en Californie, prévoit désormais une hausse des ventes dans une fourchette de 12 à 14% à taux de change constant, contre 10 à 12% précédemment.Logitech vise par ailleurs désormais un résultat d'exploitation Ebit (non GAAP) de 270 à 280 millions pour l'ensemble de l'année fiscale 2018, contre 260 à 270 millions jusqu'ici.La société avait été très durement touchée par l'érosion des ventes de PC, jusqu'à ce que Bracken Darrell la reprenne en mains, en 2013, change complétement la gamme de produits pour mettre l'accent sur les accessoires pour tablettes, les jeux vidéos, la video-conférence et les haut-parleurs portatifs.La récente baisse du taux d'imposition des entreprises aux Etats-Unis et d'autres réformes ont toutefois eu un impact sur la rentabilité du groupe fin 2017, a indiqué le groupe, qui précise avoir dû inscrire une charge fiscale exceptionnelle de 16 millions de dollars dans sa comptabilité.Au troisième trimestre, le bénéfice net a reculé de 17%, s'établissant à 80,7 millions de dollars, un chiffre inférieur aux attentes. Au niveau opérationnel, son résultat a progressé à 4%, dépassant les 100 millions de dollars.A la Bourse suisse, le titre prenait 5,59% à 10H18 (09H18GMT), dans un marché en légère hausse (+0,28%).apo/gca/psb(©AFP / 23 janvier 2018 09h29)