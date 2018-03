Logitech confiant d'atteindre ses objectifs financiers, optimiste pour la suite

Zurich (awp) - Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech a confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et dit tabler pour la suite sur une poursuite de la croissance de ses activités et de la rentabilité.Le groupe vaudois s'attend toujours pour l'exercice décalé 2017/2018, clos fin avril, à dégager une croissance des ventes de 12% à 14% et un résultat opérationnel non-Gaap de 270 mio à 280 mio USD, après avoir atteint 237,9 mio sur l'exercice précédent, selon un communiqué publié avant une réunion avec la communauté financière à Zurich.Pour l'année 2018/2019, le spécialiste des claviers et souris d'ordinateurs vise une croissance entre 5% et 9%, hors effet des devises, et un bénéfice d'exploitation en progression entre 310 mio et 320 mio USD.al/rp(AWP / 06.03.2018 06h40)