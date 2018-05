Logitech, en forte croissance, améliore son bénéfice en 2017/18

Zurich (awp) - Logitech a bouclé l'exercice décalé 2017/18, clos fin mars, sur une forte croissance des ventes et une augmentation du bénéfice net. Le fabricant vaudois de périphériques informatiques et électroniques a notamment profité d'un quatrième trimestre dépassant les attentes. Le groupe a reconduit ses objectifs pour l'année comptable en cours.Le bénéfice net annuel s'est inscrit à 208,5 millions de dollars, en hausse de 1,3% sur un an, indique Logitech jeudi. Le résultat opérationnel a gonflé de 8% à 229,7 millions. Le groupe a généré un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à 2,57 milliards.Au quatrième trimestre, la hausse des ventes s'est révélée identique, de 16%, à 592,4 millions de dollars. Les périphériques destinés aux jeux vidéo ont connu une croissance très robuste (+77% à 126,8 millions), tandis que les recettes liées aux haut-parleurs mobiles ont fondu de 65% à 14 millions.Le résultat opérationnel selon la norme comptable Gaap a atteint 55,1 millions, ce qui représente une envolée de 9,2%. Le bénéfice a plongé de 12,7% à 34,4 millions de dollars.Ces chiffres trimestriels sont largement supérieurs à la moyenne des prévisions des analystes sollicités par AWP.La direction confirme les objectifs pour l'exercice 2018/19, c'est-à-dire une croissance s'approchant des 10% en monnaies locales et un résultat opérationnel entre 310 et 320 millions de dollars.fr/ol(AWP / 03.05.2018 06h33)