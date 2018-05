Logitech, en forte croissance, améliore son bénéfice en 2017/18

(ajoute citation du CEO, commentaire d'analyste et cours de Bourse)Zurich (awp) - Logitech a bouclé l'exercice décalé 2017/18, clos fin mars, sur une forte croissance des ventes et une augmentation du bénéfice net. Le concepteur de périphériques informatiques et électroniques a notamment profité d'un quatrième trimestre dépassant les attentes. Le groupe a reconduit ses objectifs pour l'année comptable en cours.Le bénéfice net annuel s'est inscrit à 208,5 millions de dollars, en hausse de 1,3% sur un an, indique Logitech jeudi. Le résultat opérationnel, calculé sans recourir à la norme comptable Gaap, a gonflé de 14% à 286,7 millions. Le groupe a généré un chiffre d'affaires en hausse de 16%, à 2,57 milliards."L'année fiscale 2018 a généré une croissance à deux chiffres (de pourcentage) grâce aux segments jeux et vidéoconférences", a affirmé le président et directeur général (CEO) Bracken Darrell, cité dans le communiqué.Au quatrième trimestre, la hausse des ventes s'est révélée identique, de 16%, à 592,4 millions de dollars.Lors du dernier partiel, les périphériques destinés aux jeux vidéo ont connu une croissance très robuste (+77% à 126,8 millions), représentant près de 20% des ventes. Les accessoires pour tablettes continuent d'avoir du succès, en témoignent des ventes en hausse de 56% à 14,0 millions.Véritables classiques de la gamme Logitech, les souris et les claviers ont connu une progression du chiffre d'affaires de plus de 10%, à respectivement 129,9 millions et 136,8 millions de dollars. Les recettes liées aux haut-parleurs mobiles ont fondu de 65% à 14 millions.Le résultat opérationnel (non Gaap) a atteint 55,1 millions, ce qui représente une envolée de 9,2%. Le bénéfice a plongé de 12,7% à 34,4 millions de dollars.Ces chiffres trimestriels sont largement supérieurs à la moyenne des prévisions des analystes sollicités par AWP.La direction confirme les objectifs pour l'exercice 2018/19, c'est-à-dire une croissance s'approchant des 10% en monnaies locales et un résultat opérationnel (non Gaap) entre 310 et 320 millions de dollars."FORTE DYNAMIQUE" EN 2019"Nous entamons l'année fiscale 2019 avec une forte dynamique", a déclaré le directeur financier Vincent Pilette.Logitech annonce par ailleurs le départ prochain à la retraite du vice-président de l'activité opérations globales Joseph Sullivan, qui va quitter également le comité exécutif du groupe le 2 février 2019.Les analystes applaudissent ces chiffres, tout en relevant quelques ombres au tableau. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne la croissance globale pour les périphériques de vidéoconférence, pour tablettes et jeux vidéo. Vontobel loue la "discipline stricte" du groupe en matière de gestion.Baader Helvea est convaincu par ces chiffres, mais pointe du doigt la forte dépendance de Logitech aux périphériques pour jeux vidéo.Les chiffres portaient le titre Logitech. Vers 11h15, la nominative prenait 7,1% à 39,71 francs, dans un SPI en hausse de 0,22%.fr/ol/rp(AWP / 03.05.2018 11h34)