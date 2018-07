Logitech s'envole au 1er trimestre et effectue une acquisition

Lausanne (awp) - Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a dégagé au premier trimestre, clos fin juin, des résultats en forte hausse. Le groupe vaudois a dans la foulée relevé ses prévisions pour l'ensemble de son exercice décalé 2018/2019 qui devrait profiter de l'acquisition d'un fabricant américain de microphones.Les recettes dégagées par la société entre avril et juin ont bondi de 15% à 608 millions de dollars (quasiment autant en francs).Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (selon la norme comptable Gaap) est ressorti à 32,5 millions de dollars, en hausse de 3,5%. Ce chiffre clé a été impacté par des coûts de restructuration de 10 millions. Le bénéfice net est quant à lui ressorti en hausse à 38,5 millions, en progression de 4,5% sur un an.La performance financière dévoilée par Logitech a dépassé l'ensemble des prévisions des analystes consultés par AWP.Logitech a par ailleurs annoncé l'acquisition de la société californienne Blue Microphone pour 117 millions de dollars en numéraire. Le rachat doit être finalisé en août et devrait apporter un point de pourcentage aux ventes à partir de l'exercice prochain.Grâce à ce rachat, la direction a été en mesure de relever ses perspectives en matière de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2018/2019, avec une croissance désormais attendue entre 9% et 11% en monnaies locales, contre précédemment une progression supérieure à 5%.Le bénéfice opérationnel (non-Gaap) est quant à lui estimé entre 325 et 335 millions de dollars, contre 310 à 320 millions dans les précédentes estimations.al/rp(AWP / 31.07.2018 06h30)