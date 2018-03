Lombard Odier enregistre une forte croissance des volumes et du résultat en 2017

Genève (awp) - La croissance a été au rendez-vous en 2017 pour le groupe bancaire Lombard Odier. La banque privée genevoise a nettement étoffé ses actifs clientèle grâce à une collecte fructueuse et des marchés porteurs. La hausse des volumes s'est répercutée sur les résultats, également bien renforcés.Le bénéfice net consolidé s'est étoffé de 17% sur un an à 146 mio CHF. "L'amélioration de nos résultats en 2017 est le reflet de l'impact positif généré par l'apport de nouveaux clients et la vigueur dont ont fait preuve les marchés financiers tout au long de l'année", indique jeudi Patrick Odier, associé-gérant senior, cité dans un communiqué.Le produit d'exploitation s'est fixé à 1,11 mrd CHF, ce qui représente une hausse de 6% sur un an. La progression des recettes est imputable à la croissance des actifs et une activité accrue de la clientèle dans toutes les lignes de métier.Les actifs de la clientèle ont gonflé de 17% pour se fixer à 274 mrd CHF. Le groupe genevois a profité d'apports nets d'argent frais de 16 mrd. La performance de marché et des devises a accru la masse à hauteur de 24 mrd.A fin 2017, la banque privée présentait un ratio de fonds propres durs de 26,5%, en recul de 2,8 point de pourcentage sur douze mois. Les fonds propres se sont repliés de 1% à 1,04 mrd, pour un total du bilan de 16,38 mrd (+3%).Pour 2018, le groupe ne fournit aucune prévision chiffrée. "L'attention que nous portons à nos clients, ainsi que le maintien de la solidité de notre bilan demeurent nos priorités", explique M. Odier.fr/al(AWP / 22.03.2018 10h00)