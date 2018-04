Londres baisse de 0,22%, calme face aux tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en légère baisse de 0,22%, les investisseurs essayant de ne pas céder à la panique face aux tensions commerciales sino-américaines.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 15,86 points pour terminer à 7.183,64 points. Sur l'ensemble de la semaine, il a gagné toutefois 1,80%, évoluant au gré des développements des frictions entre la Chine et les Etats-Unis sur les droits de douane.Vendredi, les opérateurs ont cherché à garder leur calme malgré une remontée de pression sur ce sujet, après la surenchère verbale entre le président américain Donald Trump et les autorités chinoises sur les quantités de produits importés qu'ils pourraient taxer."La réaction calme aux tensions aggravées de vendredi montre que les investisseurs pensent à autre chose. La déception des chiffres de l'emploi américain de mars réduit la crainte de voir les taux d'intérêt vite augmenter à un niveau qui rendrait peu attractif l'investissement sur le marché action", a expliqué Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.En fin de séance, l'ouverture nettement dans le rouge à Wall Street a néanmoins conduit à une amplification des pertes du FTSE-100.Le secteur minier a figuré parmi les principaux perdants du jour, les cours des métaux industriels semblant souffrir des menaces de protectionnisme. Parmi les principales compagnies cotées à Londres, Rio Tinto s'est enfoncée de 2,35% à 3.560 pence, Glencore de 2,12% à 351,15 pence, Anglo American de 1,61% à 1.618,40 pence et BHP Billiton de 1,50% à 1.388,80 pence.Les distributeurs de vêtements ont aussi passé une mauvaise journée, Marks and Spencer cédant 1,82% à 269 pence et Next 1,02% à 4.771 pence. Ces deux enseignes ont vu la perspective de leur action dégradée par les analystes de Citi.Côté hausses, le géant de la publicité WPP a continué de se reprendre, gagnant 2,11% à 1.162,50 pence après un premier rebond jeudi. Il avait chuté mercredi après avoir annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante à propos d'un possible comportement inapproprié de son directeur général Martin Sorrell, son fondateur et patron depuis plus de 30 ans.pn/LyS(AWP / 06.04.2018 17h57)