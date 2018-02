Londres baisse fortement de 1,12% dans la foulée de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait fortement de 1,12% lundi matin dans le sillage de Wall Street qui avait subi une lourde chute vendredi.Vers 09H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 83,72 points à 7.359,71 points."Ce n'est pas une surprise après la crise piquée par Wall Street vendredi sur les chiffres des salaires" américains, a expliqué Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.L'indice américain Dow Jones a connu vendredi sa pire chute en pourcentage depuis juin 2016, une hausse vigoureuse des salaires aux Etats-Unis faisant craindre une accélération de l'inflation et in fine de possibles hausses de taux de la banque centrale américaine.Sur le FTSE-100, plusieurs valeurs de gestionnaires d'actifs figuraient parmi les principales baisses du début de matinée: Old Mutual chutait de 2,86% à 227,30 pence, Prudential de 1,72% à 1.853 pence et Schroders de 1,68% à 3.639 pence.Les compagnies aériennes baissaient aussi fortement, EasyJet de 2,36% à 1.614 pence et IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) de 1,91% à 617,60 pence. Leur concurrente irlandaise Ryanair a prévenu que les prix des billets dans le secteur risquaient de rester sous pression cet été, malgré la disparition ou les difficultés de plusieurs concurrentes.Le géant des supermarchés Tesco limitait un peu les dégâts de son côté, ne perdant que 0,69% à 200,80 pence après avoir publié une prévision de bénéfice opérationnel pour 2017-2018, qui serait en hausse de 23% d'une année sur l'autre.Le seul secteur qui résistait était celui des mines, qui profitait de bons chiffres sur l'activité dans le secteur des services en Chine - la principale importatrice mondiale de métaux industriels. Anglo American montait de 0,70% à 1.659,60 pence et Glencore de 0,27% à 383,80 pence, tandis que Fresnillo stagnait à 1.335 pence.Le spécialiste de l'or Randgold fondait en revanche de 1,05% à 6.970 pence. Il a annoncé que les nouvelles règles adoptées en République démocratique du Congo quant aux conditions de l'exploitation minière allaient fortement réduire ses perspectives de développement sur place.pn/jbo/php(AWP / 05.02.2018 10h34)