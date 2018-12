Londres bondit de 2,00% après le G20

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres bondissait de 2,00% lundi en début de séance, grâce à la trêve annoncée dans la guerre commerciale sino-américaine à la fin d'un sommet du G20 pourtant conflictuel.Vers 08H15 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grimpait de 139,67 points à 7.119,91 points."Cette ouverture robuste intervient grâce à l'espoir d'un dégel dans la question de la guerre commerciale et à la montée des prix du pétrole", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale. La Maison Blanche a annoncé qu'elle allait repousser de 90 jours une hausse des tarifs douaniers sur les importations chinoises. Parallèlement, la Chine s'est engagée à augmenter les importations américaines.Cette nouvelle rassurante dopait les cours des métaux industriels, sensibles à toute entrave au commerce international notamment vis-à-vis de la Chine, première importatrice mondiale de ces matières premières.Les compagnies minières cotées à Londres s'envolaient en conséquence: Anglo American s'élevait de 7,05% à 1.676,60 pence, Glencore de 6,46% à 308,90 pence, Antofagasta de 6,15% à 849,60 pence, BHP de 5,86% à 1.589,60 pence et Rio Tinto de 5,17% à 3.743 pence.Un net rebond des cours du pétrole apportait aussi du soutien au marché. Toujours en marge du G20, le président russe Vladimir Poutine a annoncé samedi que la Russie et l'Arabie Saoudite étaient prêtes à "prolonger" leur accord sur une baisse de la production de pétrole, à quelques jours du sommet de grands pays producteurs d'or noir à Vienne.Les majors pétrolières en bénéficiaient particulièrement: Royal Dutch Shell (action "B") montait de 2,76% à 2.461,50 pence et BP de 2,27% à 531,80 pence.A noter qu'aucune baisse significative n'était enregistrée sur le marché londonien en début de matinée.pn/jbo/jul(AWP / 03.12.2018 09h44)