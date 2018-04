Londres débute en baisse de 0,61% dans la foulée de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait de 0,61% mardi en début de séance, dans le sillage de Wall Street où les valeurs technologiques ont chuté, un début de semaine pénible pour le marché londonien après quatre jours de week-end pascal.Vers 07H45 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 43,10 points à 7.013,51 points."Les investisseurs qui espéraient laisser derrière eux la volatilité du premier trimestre sont déçus, les marchés américains ont chuté du fait des problèmes de valeurs technologiques et des tensions sur les tarifs douaniers" entre les Etats-Unis et la Chine, a expliqué Rebecca O'Keeffe, analyste chez interactive investor.Le FTSE-100 qui a dégringolé de 8,2% au premier trimestre commençait donc le deuxième trimestre du mauvais pied, après une fermeture du marché de vendredi à lundi inclus du fait des congés de Pâques.Le déclin était quasi général mardi, du groupe aérien IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) qui perdait 2,08% à 601,80 pence au géant de l'assurance et de la gestion d'actifs Prudential qui cédait 1,83% à 1.746 pence.L'équipementier GKN reculait de son coté de 2,14% à 453,10 pence, faisant l'objet de prises de bénéfices. Il avait bondi de presque 10% jeudi, la société d'investissement Melrose ayant annoncé avoir obtenu l'accord d'une majorité d'actionnaires de l'équipementier pour son offre de rachat hostile sur GKN d'un montant de 8,1 milliards de livres.Dans ce marché généralement mal orienté, le secteur minier tirait son épingle du jeu en progressant quelque peu sur fond de bonne tenue des cours des métaux industriels: Rio Tinto montait de 0,83% à 3.641 pence, Glencore de 0,89% à 356,95 pence et BHP Billiton de 0,80% à 1.414,80 pence.pn/php(AWP / 03.04.2018 10h00)