Londres débute en nette baisse de 0,86%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres baissait nettement de 0,86% mercredi en début de séance, dans le sillage de Wall Street qui a nettement reculé la veille du fait d'une chute des valeurs technologiques.Vers 08H15 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 59,97 points à 6.940,17 points."Cette ouverture négative intervient après les ventes importantes subies par les valeurs technologiques à Wall Street - du fait de craintes d'un tour de vis de la régulation sur ce secteur dans la foulée du scandale Facebook" a expliqué Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.Le repli était d'autant plus net à Londres mercredi matin que cette place avait bien repris du terrain depuis lundi, après la chute subie la semaine dernière sur fond de crainte de guerre commerciale américano-chinoise.Le secteur de la gestion d'actifs était particulièrement mal orienté mercredi matin: Scottish Mortgage Investment Trust cédait 4,62% à 434 pence et Old Mutual 2,97% à 235 pence.Les compagnies minières subissaient pour leur part l'impact du reflux des cours des métaux: Antofagasta fondait de 2,68% à 922,40 pence, Anglo American de 2,33% à 1.641,80 pence et BHP Billiton de 2,25% à 1.371,40 pence. Le sidérurgiste Evraz lâchait pour sa part 4,04% à 434,30 pence.Peu d'actions connaissaient néanmoins une trajectoire remarquable, dans un marché sevré d'annonces d'entreprises à l'approche du week-end pascal qui débutera dès vendredi pour la Bourse de Londres.Parmi les rares hausses de la matinée, le laboratoire pharmaceutique Shire grimpait de 2,87% à 3.158 pence, tandis que son concurrent GSK grappillait encore 0,30% à 1.355 pence. Le secteur était vigoureusement monté mardi après l'annonce par GSK qu'il rachetait la part de Novartis dans leur coentreprise de médicaments sans ordonnance pour 13 milliards de dollars.pn/jbo/nth(AWP / 28.03.2018 10h25)