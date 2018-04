Londres démarre en hausse une semaine intense

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,42% lundi, peu entreprenante malgré l'apaisement des tensions géopolitiques et à l'entame d'une semaine à l'actualité chargée au Royaume-Uni.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 30,70 points à 7.398,87 points."Le FTSE a eu du mal à engranger quelques gains, alors même que de nombreux facteurs étaient favorables", remarque Connor Campbell, analyste chez Spreadex, l'indice ayant connu un sursaut dans l'après-midi.Il faisait référence notamment à la baisse du risque géopolitique avec un réchauffement des relations avec la Corée du Nord ou encore un éloignement des risques de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.Les investisseurs ont surtout évité de prendre trop d'initiatives, se réservant pour une semaine à l'agenda garni, avec de nombreux résultats d'entreprises et la publication vendredi de la première estimation de la croissance britannique du premier trimestre.Parmi les valeurs, le secteur bancaire est allé de l'avant, dans la foulée des bons résultats du géant suisse UBS. Barclays a gagné 0,39% à 216,35 pence et HSBC 0,86% à 707,20 pence.Plusieurs gérants d'actifs ont été recherchés à l'image de St. James's Place (+3,33% à 1.146,50 pence) et Old Mutual (+2,72% à 249,20 pence).Les magasins Marks and Spencer ont progressé (+1,21% à 284 pence), grâce à une note positive des analystes de la banque Credit Suisse.En revanche, le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser a souffert (-1,99% à 5.513 pence) de commentaires négatifs de la banque JPMorgan. Le titre avait déjà souffert vendredi après des chiffres moins bons que prévu pour le premier trimestre.Le groupe publicitaire WPP a flanché (-2,49% à 1.118 pence), alors que selon la presse le constructeur automobile Ford réfléchit à remettre en jeu ces contrats publicitaires avec le britannique.Enfin, le groupe Whitbread, propriétaire des hôtels Premier Inn et des cafés Costa, a terminé quasi stable (-0,07% à 4.232 pence). Les investisseurs espéraient en savoir plus sur une possible scission de la société à l'occasion de la publication de ses résultats mercredi.jbo/pn/nth(AWP / 23.04.2018 17h50)