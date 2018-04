Londres dopée par le secteur minier et la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte hausse de 1,26% mercredi, dopée par le secteur des matières premières et la baisse de la livre après l'annonce d'une inflation britannique moins élevée que prévu en mars.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 91,29 points à 7.317,34 points.La hausse du marché britannique s'est s'amplifiée par rapport à la veille et "l'explication tient au fait que la livre s'éloigne de ses plus hauts de la semaine après une inflation plus faible qu'attendu", résume Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.La livre, qui était remontée à son plus haut niveau depuis le vote pour le Brexit face au dollar, soufflait, alors que l'inflation a poursuivi son ralentissement à 2,5% en mars sur un an au Royaume-Uni, ce qui pourrait rendre moins utile une hausse des taux de la banque d'Angleterre.La baisse de la devise favorise particulièrement les multinationales dont les résultats réalisés à l'étranger prennent mécaniquement de la valeur une fois convertis en livre.Parmi ces titres, le groupe de services de restauration Compass a pris 1,24% à 1.471,50 pence et le motoriste Rolls-Royce 1,07% à 869,80 pence.Le marché a été soutenu également par le secteur minier alors que les cours des métaux ont grimpé, à l'image du nickel au plus haut depuis fin 2014. Anglo American a gagné 6,15% à 1.802,60 pence, BHP Billiton 5,50% à 1.527,20 pence, Glencore 7,65% à 374,10 pence et Rio Tinto 5,35% à 3.977,00 pence, ce dernier ayant publié de bons chiffres de production pour le premier trimestre.Les compagnies pétrolières ont profité quant à ellee de la bonne orientation des cours du brut. BP a avancé de 2,60% à 509,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") de 2,43% à 2.488,00 pence.Le groupe de centres de santé Mediclinic a bénéficié (+9,15% à 682,00 pence) du bon accueil réservé à ses résultats.Enfin, au sein de l'indice des valeurs moyennes FTSE-250, Hammerson a pris 4,17% à 514,20 pence et Intu a perdu 4,08% à 199,90 pence. Hammerson a renoncé à acquérir Intu pour 3,4 milliards de livres, évoquant les perspectives du marché plus difficiles que prévu dans l'immobilier commercial.jbo/LyS(AWP / 18.04.2018 17h53)