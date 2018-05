Londres en hausse grâce au secteur minier

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,30% mercredi, aidée par la bonne tenue des valeurs minières, en attendant les conclusions d'une réunion de la banque centrale américaine.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 22,84 points à 7.543,20 points, à l'issue d'une cinquième séance de hausse consécutive.Le marché a poursuivi sa marche en avant, tout en s'apprêtant à prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).La banque centrale devrait laisser ses taux inchangés mais les investisseurs seront attentifs à tout indice sur le nombre de resserrements monétaires d'ici la fin de l'année.Pour le reste, "les gains du FTSE-100 proviennent du secteur minier", relève Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group."Une meilleure activité manufacturière en Chine en avril est de bon augure pour la demande des industries en provenance du plus grand consommateur au monde" de métaux, souligne-t-il.Au sein du secteur minier, Anglo American a pris 3,17% à 1.757,40 pence, Glencore 3,16% à 357,90 pence, BHP Billiton 2,78% à 1.561,00 pence et Rio Tinto 2,93% à 4.029,00 pence. De même, les producteurs d'or ont brillé à l'image de Fresnillo (+2,81% à 1.280,00 pence) et Randgold (+1,05% à 5.968,00 pence).Le sidérurgiste russe Evraz a bondi (+5,17% à 476,00 pence) au moment où certaines sociétés du pays sont en passe d'échapper aux sanctions américaines.Les valeurs exposées à la livre ont peu bougé, alors que l'effet positif sur la devise du rebond de l'indice PMI dans la construction au Royaume-Uni en avril s'est estompé au fil de la journée. Le fabricant d'alcools Diageo a terminé stable à 2.606,00 pence et le spécialise de la restauration collective Compass a lâché 0,06% à 1.570,00 pence.Parmi les valeurs en baisse, le groupe de paris Paddy Power Betfair a souffert (-6,27% à 6.800,00 pence), après avoir prévenu que ses bénéfices annuels pourraient être inférieurs à ceux de l'an passé.La banque Standard Chartered a perdu 1,03% à 761,40 pence. Le groupe a subi des prises de bénéfices après des bons résultats pour le premier trimestre et le récent bond de son titre.Enfin, la chaîne de supermarchés Sainsbury's a repris son souffle (-3,02% à 305,00 pence) après avoir bondi depuis le début de la semaine et l'annonce de son projet de fusion avec son concurrent Asda, filiale de l'américain Walmart.jbo/az(AWP / 02.05.2018 17h50)