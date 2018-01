Londres en léger repli dans une séance calme

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère baisse de 0,14% jeudi matin, peinant à trouver une direction en l'absence d'actualité économique forte.Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 10,50 points à 7.714,93 points.Le marché britannique ne prenait aucun risque à l'entame d'une séance sans indicateur ni annonce d'entreprises notables.Le secteur minier jouait de prudence après une série d'indicateurs contrastés en Chine, le pays étant le premier importateur au monde de métaux. La croissance chinoise a accéléré à 6,9% en 2017, mais sur le seul mois de décembre les ventes au détail ont ralenti.Anglo American grignotait 0,02% à 1.755,40 pence, Glencore prenait 0,44% à 408,80 pence mais BHP Billiton perdait 0,12% à 1.605,00 pence.Quelques valeurs de la construction saluaient un indicateur faisant état d'un bond des prix des logements au Royaume-Uni en décembre. Berkeley gagnait 0,70% à 4.158,00 pence et Persimmon 0,61% à 2.626,00 pence.Le groupe Associated British Foods, qui possède l'enseigne de vêtement Primark, était sanctionné par le marché (-2,42% à 2.788,00 pence). Si Primark a vu ses ventes progresser lors des quatre derniers mois achevés début janvier, le groupe a prévenu que ses activités dans le sucre connaissaient toujours des difficultés.En revanche, la chaîne hôtelière et de cafés Whitbread gagnait du terrain (+1,95% à 3.930,00 pence). Ses chiffres d'activité pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2017-2018 ont montré des performances encourageantes dans la restauration et les cafés Costa, permettant de compenser une déception dans les hôtels Premier Inn.Enfin, plusieurs multinationales profitaient d'une reprise de souffle de la livre après sa récente hausse. Une livre moins forte dope mécaniquement la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger dans d'autres devises une fois qu'elles les convertissent en monnaie britannique.Parmi ces titres, le fabricant de spiritueux Diageo prenait 0,27% à 2.625,00 pence et le spécialiste des services de restauration Compass 0,29% à 1.508,00 pence.jbo/spi(AWP / 18.01.2018 09h40)