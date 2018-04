Londres espère une baisse des tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 1,00% mardi, tablant sur un apaisement des tensions commerciales après un discours jugé rassurant du président chinois.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 72 points à 7.266,75 points.Le marché britannique, à l'image des autres places financières, a été une nouvelle fois rythmé par les déclarations sur le conflit commercial opposant Pékin et Washington.Un discours du président chinois Xi Jinping a été à cet égard perçu favorablement, ce dernier ayant notamment promis mardi une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise."Les marchés européens ont réagi positivement aux derniers développements alors que M. Xi a adopté une attitude mesurée afin d'apaiser la situation", note David Cheetham, analyste chez XTB."Les tensions croissantes sur le commerce entre les deux plus grandes économiques mondiales ont pesé sur les marchés ces dernières semaines mais il faut rappeler que la mise en place de droits de douane n'est pas encore conclue", observe-t-il.L'accalmie a bénéficié en particulier aux valeurs minières, en première ligne en cas d'augmentation des droits de douane sur les métaux. Anglo American a pris 5,07% à 1.692 pence, Antofagasta 4,52% à 952,80 pence, BHP Billiton 3,54% à 1.434,20 pence et Rio Tinto 3,10% à 3.712 pence.Glencore a gagné 2,17% à 346,50 pence, alors que son patron va quitter le conseil d'administration de Rusal, l'entreprise russe d'aluminium étant visée par les sanctions américaines.Le sidérurgiste russe Evraz a rebondi (+1,12% à 389,70 pence) après avoir souffert la veille des nouvelles sanctions américaines contre des intérêts russes.Les compagnies pétrolières ont tiré le marché vers le haut, alors que les cours du brut progressaient sur fond de risque d'un conflit au Moyen-Orient. BP a gagné 2,36% à 505,20 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 2,00% à 2.419 pence.De leur côté, les valeurs dites défensives, davantage privilégiées en cas de turbulences sur le marché, ont reculé, à l'image des entreprises de gestion des eaux Severn Trent (-2,14% à 1.855 pence) et United Utilities (-2,93% à 710 pence).Enfin, le spécialiste de l'électricité et du gaz Centrica a perdu 0,70% à 142,55 pence après avoir annoncé une hausse des tarifs de sa marque British Gas au Royaume-Uni.jbo/js/bh(AWP / 10.04.2018 17h51)