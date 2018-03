Londres finit en forte baisse de 1,47%, crainte de guerre commerciale

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en forte baisse de 1,47%, inquiète d'une possible guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires et de la perte annoncée du "passeport financier" des banques britanniques dans l'UE.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a dévissé de 105,74 points pour terminer à 7.069,90 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette qui a aussi subi l'impact de résultats d'entreprises décevant a chuté de 2,41%."Les opérateurs s'inquiètent d'une guerre commerciale. Hier, le président américain Trump a dit qu'il pourrait imposer des taxes de 25% sur les importations d'acier et 10% sur celles d'aluminium afin de mettre en premier les intérêts américains", a expliqué David Madden, analyste chez CMC Markets UK."Les investisseurs craignent une réaction potentielle de pays comme la Chine", a-t-il ajouté.Au final, les compagnies minières ont figuré parmi les principales victimes de ces menaces commerciales liée à la sidérurgie et à l'aluminium: Rio Tinto s'est enfoncée de 3,76% à 3.638,50 pence, Anglo American de 3,10% à 1.687,60 pence, BHP Billiton de 3,10% également à 1.412,60 pence et Glencore de 3,02% à 364,50 pence.Le secteur des transports a aussi courbé l'échine: la compagnie aérienne EasyJet a décroché de 2,17% à 1.577 pence, le groupe aérien IAG de 1,38% à 615 pence et l'entreprise de croisières Carnival de 2,55% à 4.621 pence.Les banques, qui faisaient grise mine déjà en début de journée, ont pour leur part vu leurs pertes s'amplifier après un discours de la Première ministre britannique Theresa May, qui a confirmé que les sociétés financières de son pays perdraient le droit du "passeport" vis-à-vis de l'UE après le Brexit, qui leur donne le droit d'y vendre leurs services sans entrave. RBS a chuté de 3,05% à 257,60 pence, Barclays de 2,82% à 205,30 pence, Lloyds de 1,93% à 67 pence et HSBC de 2,06% à 705 pence.Le gestionnaire de la Bourse de Londres lui-même, le London Stock Exchange, a perdu de son côté 2,66% à 3.837 pence après avoir présenté des résultats annuels qui ont déçu malgré une progression de l'activité portée par les activités d'indices et de compensation.Parmi les rares hausses de la journée ont figuré celles de deux entreprises du BTP, après un léger rebond de l'indice PMI d'IHS Markit sur l'activité du secteur en février: Taylor Wimpey s'est élevée de 0,65% à 186,05 pence et Barratt Developments de 0,64% à 532,40 pence.pn/jpr(AWP / 02.03.2018 17h51)