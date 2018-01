Londres finit en hausse de 0,30% grâce à la distribution

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mercredi en hausse de 0,30%, tirée par les secteurs de la distribution et du pétrole.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 23,01 points pour terminer à 7.671,11 points.La cote a été tirée par la chaîne de vêtements Next, qui a annoncé une progression de ses ventes au cours des deux mois jusqu'à Noël et a légèrement relevé ses prévisions. Son titre s'est envolé dès le début de séance et a fini en très forte hausse de 6,67% à 4.800 pence."Pour les investisseurs au Royaume-Uni, la question de l'après-midi a été de savoir si les bons chiffres de Next se répèteront du côté des grands de la distribution" lors des résultats prévus dans les dix jours à venir, a expliqué Chris Beauchamp, analyste chez IG.Les titres des grandes enseignes britanniques ont été quand même assez recherchés, bien qu'avec plus de parcimonie que ceux de Next: Associated British Foods (marque de vêtements Primark) a gagné 2,09% à 2.837 pence et Marks and Spencer 1,39% à 320,50 pence. Du côté des supermarchés, Morrison est monté de 1,96% à 223,30 pence, Sainsbury's de 0,95% à 243,50 pence et Tesco de 0,53% à 209,60 pence.Parmi les autres secteurs bien orientés a figuré celui des majors pétrolières, dopées par la progression des cours de l'or noir: Royal Dutch Shell ("action" B) a gagné 1,38% à 2.534,50 pence et BP 1,29% à 524,20 pence.A noter aussi une nouvelle bonne performance du groupe de livraison de plats préparés Just Eat, qui a intégré il y a quelques semaines l'indice vedette de la Bourse de Londres et avait fini l'année en hausse régulière. Il a grimpé mercredi de 4,30% à 810,40 pence.A l'inverse, les valeurs financières ont été peu inspirées, le jour de l'entrée en vigueur des nouvelles règles européennes encadrant les marchés financiers, dites Mifid 2: la banque RBS a cédé 0,65% à 275,50 pence et le gérant d'actifs Old Mutual 1,05% à 226,40 pence.La plupart des compagnies minières ont baissé plus nettement, reprenant leur souffle après avoir terminé l'année 2017 en forte hausse. Antofagasta a perdu 2,58% à 975,20 pence, Glencore 1,08% à 389,95 pence et Anglo American 0,80% à 1.582,20 pence.pn/boc(AWP / 03.01.2018 18h10)