Londres finit en hausse de 0,62%, portée par les valeurs minières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé la séance de lundi en hausse de 0,62%, portée par la performance des valeurs minières.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 45,17 points pour terminer à 7.289,58 points."La reprise des marchés d'actions européens se poursuit", a commenté David Madden, analyste chez CMC Market. "Les insvestisseurs sont de retour, et le souvenir des brutales liquidations du début du mois continue de s'éloigner. Les agents se font à l'idée que cette dynamique positive devrait se maintenir".Les valeurs minières étaient particulièrement bien orientées, tirées vers le haut par le cours des métaux.Anglo American a signé la plus forte hausse de l'indice, gagnant 3,09% à 1.843,60 pence. Derrière lui, BHP Billiton a gagné 1,74% à 1.542,40 pence, Antofagasta 1,36% à 912 pence, et Glencore 1,30% à 401,40 pence.Les spécialistes de l'or ont également passé une bonne journée : Fresnillo a terminé en hausse de 1,60% à 1.332 pence et Randgold 1,26% à 6.090 pence.Soutenu par les cours du pétrole, BP a terminé en hausse de 1% à 480,55 pence, et Royal Dutch Shell (Action B) de 1,27% à 2.314 pence.Malgré la publication quelques heures plus tôt de résultats en hausse, dont une augmentation de 28% du bénéfice avant impôts, l'action Hammerson a chuté de 2,18%, à 465,80 pence. Le cours de l'action suit une tendance baissière depuis de nombreux mois, et pourrait quitter l'indice FTSE-100 cette semaine.Le groupe d'agroalimentaire et boutiques de vêtements Associated British Foods, connu pour sa marque d'habillement Primark, a gagné 3,06% à 2.726 pence, après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes pour le printemps.Dans son sillage, le secteur des biens de consommation a été recherché lundi. Le spécialiste de produits d'hygiène Reckitt Benckiser a gagné 1,01% à 5.980 pence, le géant de l'agro-alimentaire et des cosmétiques Unilever a pris 1,89% à 3.831,50 pence et le groupe de spiritueux Diageo a gagné 0,38% à 2.487 pence.Le secteur bancaire a lui terminé dans le rouge, RBS perdant 0,11% à 268,10 pence, HSBC 0,28% à 721,40 pence, et Barclays 0,62% à 208,50 pence.apz/js/az(AWP / 26.02.2018 18h23)