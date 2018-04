Londres finit en nette baisse de 0,62%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mercredi en nette baisse de 0,62%, du fait notamment d'un repli des valeurs minières lors d'une séance également marquée par de grands projets d'acquisition et quelques résultats d'entreprises.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a cédé 46,08 points pour terminer à 7.379,32 points. Il avait grimpé lors des six séances précédentes mais cette série s'est achevée abruptement.Les compagnies minières ont figuré parmi les replis importants qui ont tiré l'indice vers le bas, après une série de résultats préoccupants dans le secteur, avec notamment une baisse annoncée de la production de cuivre d'Antofagasta. Ce spécialiste du cuivre a fondu en conséquence de 1,78% à 960 pence tandis qu'Anglo American s'est enfoncée de 4,15% à 1.675 pence, Glencore de 2,25% à 377,20 pence et BHP Billiton de 1,55% à 1.533,80 pence.Les opérateurs ont aussi suivi l'actualité des fusions et acquisitions, nombreuses en ce moment autour de l'indice vedette. Le laboratoire pharmaceutique Shire a perdu 2,80% à 3.820 pence après s'être dit prêt à recommander à ses actionnaires la dernière offre du japonais Takeda à son égard, portant sur 46 milliards de livres.A l'inverse, le groupe de télévisions Sky a bondi de 3,90% à 1.359 pence après le dépôt formel d'une offre d'acquisition de la part de l'américain Comcast, à hauteur de 22 milliards de livres, qui a nettement dépassé l'offre déjà déposée par l'américain Fox qui voudrait acquérir les 61% de Sky qu'il ne possède pas encore. Un certain nombre d'investisseurs semblent tabler sur une surenchère pour le groupe britannique.Les opérateurs ont aussi suivi les résultats de plusieurs sociétés cotées, comme ceux du laboratoire pharmaceutique GSK qui a fait état d'un bénéfice net divisé par deux au premier trimestre en raison d'une dépréciation d'actifs et de la remontée de la livre. Son titre a chuté de 3,42% à 1.412,20 pence.La banque Lloyds Banking Group a aussi perdu du terrain (-1,69% à 65 pence), bien que ses résultats du premier trimestre aient globalement bénéficié de la résistance de l'économie britannique.pn/bh(AWP / 25.04.2018 17h47)