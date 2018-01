Londres finit stable malgré une montée des minières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé lundi quasi stable (+0,08%), dans un marché peu vivace malgré une montée des valeurs minières.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a grappillé 5,99 points pour terminer à 7.671,53 points.La place londonienne a ouvert la semaine sans beaucoup de relief, après une semaine dernière marquée par une volatilité accrue sur le marché des changes, liée notamment à des déclarations de hauts responsables américains depuis la conférence de Davos en Suisse."Les entreprises impliquées dans les matières premières ont été demandées aujourd'hui", a toutefois constaté David Madden, analyste chez CMC Markets UK. "Des plus hauts niveaux depuis des années ont été atteints sur le pétrole et le platine récemment, le cuivre et le palladium ont été robustes aussi, ce qui joue en faveur des actions liées aux matières premières", a-t-il ajouté.Parmi les compagnies minières, Glencore s'est élevée de 3,26% à 415 pence, Rio Tinto de 2,08% à 4.024,50 pence, Anglo American de 1,23% à 1.756 pence et BHP Billiton de 1,11% à 1.600 pence.Quelques titres ont par ailleurs bénéficié de la poursuite du reflux de la livre sterling face au dollar, car une livre plus faible dope les revenus tirés par les groupes britanniques à l'étranger lorsqu'ils en convertissent le montant en livres. Le spécialiste des produits d'hygiène, Reckitt Benckiser, est monté de 0,89% à 6.787 pence et le motoriste Rolls-Royce de 0,72% à 862 pence.Parmi les baisses de la journée ont figuré à l'inverse celle du fabricant d'alcool Diageo, qui a cédé 1,15% à 2.529,50 pence après avoir vu la perspective de son action dégradée par RBC Capital.Les sociétés de gestion des eaux ont passé aussi une mauvaise journée: Severn Trent a perdu 1,97% à 1.970,50 pence et United Utilities 1,58% à 736,20 pence.pn/pb(AWP / 29.01.2018 18h02)