Londres gagne 0,31% en fin de matinée grâce aux minières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait légèrement de 0,31% jeudi en fin de matinée, tirée par les valeurs minières dans un marché prudent avant la pause pascale qui débute vendredi au Royaume-Uni.Vers 09H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs montait de 22,10 points à 7.066,84 points.L'indice était soutenu par les valeurs minières, qui profitaient d'une montée des cours des métaux industriels. BHP Billiton montait ainsi de 2,19% à 1.407,20 pence, Rio Tinto de 1,93% à 3.591 pence et Glencore de 1,49% à 358,40 pence.Le secteur aérien était aussi bien orienté, le groupe IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) montant de 2,24% à 610,40 pence et la compagnie à bas coût EasyJet grimpant de 1,95% à 1.596,50 pence.En queue de peloton figurait le groupe de restauration collective Compass, qui cédait 3,64% à 1.431 pence, entraîné vers le bas par son concurrent français Sodexo qui a abaissé ses prévisions et chutait à la Bourse de Paris.Le laboratoire pharmaceutique Shire cédait de son côté 1,54% à 3.446 pence, faisant l'objet de quelques prises de bénéfices. Il s'était envolé de 14% mercredi, après l'annonce du japonais Takeda qui a dit envisager de déposer une offre d'acquisition à son égard.pn/nas(AWP / 29.03.2018 12h09)