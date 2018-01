Londres monte de 0,37% et établit un nouveau record

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé vendredi en hausse de 0,37% et établi un nouveau record, tirée par les bonnes performances des secteurs de l'habillement et du BTP.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 28,34 points pour terminer à 7.724,22 points. Le précédent record de clôture avait été établi jeudi.Sur l'ensemble de la semaine, la Bourse de Londres a gagné 0,47%.La cote a ouvert dans le vert vendredi matin et l'indice vedette a atteint à la mi-journée son plus haut historique en séance, à 7.727,73 points.Il a perdu ensuite un peu du terrain gagné, après la publication de chiffres décevants de l'emploi américain qui ont entraîné une remontée de la livre sterling face au dollar. La montée de la livre réduit la valeur des revenus tirés de l'étranger par les multinationales britanniques, lorsqu'elles en convertissent le montant en livres.Mais des investisseurs se sont précipités dans les ultimes minutes de cotation pour acheter quelques titres avant le week-end et profiter de la progression du marché qui se poursuit depuis plusieurs semaines, dans la foulée de Wall Street.Sur le plan des valeurs, le groupe d'habillement Next a encore très bien comporté, grimpant de 2,23% à 4.854 pence. Il avait bondi déjà mercredi, après avoir légèrement relevé ses prévisions grâce à l'annonce de bonnes ventes de Noël. Dans sa foulée et avant plusieurs résultats d'autres entreprises de la distribution prévus la semaine prochaine, l'enseigne Marks and Spencer a gagné 1,59% à 313,70 pence et Associated British Foods (marque de vêtement Primark) 1,41% à 2.882 pence.Se sont également bien comportées les entreprises du BTP, dont plusieurs présenteront également des résultats financiers la semaine prochaine: Taylor Wimpey a progressé de 1,39% à 211,20 pence, Persimmon de 0,87% à 2.778 pence, Berkeley Group de 0,72% à 4.225 pence et Barratt Developments de 0,86% à 657,80 pence.Les compagnies minières ont à l'inverse entravé le marché, qu'elles avaient tiré depuis le début de la semaine, d'une fait d'une moins bonne tenue des cours des métaux industriels: Rio Tinto s'est enfoncée de 0,68% à 3.959,50 pence et Glencore de 0,61% à 388,60 pence.La pire chute de la journée a été subie par l'assureur de voitures Admiral Group, qui a calé de 2,93% à 1.872 pence. Non seulement les analystes de JPMorgan ont abaissé la perspective de son action, mais les professionnels de l'automobile ont annoncé s'attendre à une nouvelle baisse des ventes au Royaume-Uni en 2018.La banque Barclays a aussi passé une mauvaise journée et fini en repli de 2,60% à 199,18 pence.pn/tes(AWP / 05.01.2018 17h55)