Londres monte de 0,40% avant une décision de la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,40% mercredi en début de séance, dans un marché confiant avant l'issue d'une réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et grâce à la montée des valeurs minières.Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 29,87 points à 7.550,18 points."La Fed pourrait publier un communiqué insistant sur le besoin de resserrer sa politique monétaire, ce qui devrait maintenir la tendance ascendante du dollar et donc descendante de la livre sterling, permettant aux multinationales britanniques de monter en Bourse", ont expliqué Mike van Dulken et Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.La valeur des revenus tirés aux Etats-Unis par les multinationales britanniques monte en effet mécaniquement, en cas de dépréciation de la livre sterling, lorsque ces dernières en convertissent le montant en livres.Un certain nombre d'entre elles montaient déjà mercredi matin, notamment les cigarettiers British American Tobacco (+2,03% à 3.979 pence) et Imperial Brands (+0,80% à 2.635 pence), mais aussi l'équipementier GKN (+0,88% à 471,20 pence).Le marché londonien bénéficiait en outre de la montée des valeurs minières, soutenues par la bonne tenue des cours des métaux industriels: Glencore s'élevait de 2,54% à 355,75 pence, Rio Tinto de 1,79% à 3.984,50 pence et BHP Billiton de 1,45% à 1.540,80 pence.Côté baisses, le groupe de paris Paddy Power Betfair était de loin le dernier du peloton, chutant de 6,41%à 6.790 pence, après avoir prévenu que ses bénéfices annuels pourraient être inférieurs à ceux de l'an passé.pn/jbo/php(AWP / 02.05.2018 09h31)