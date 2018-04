Londres monte de 0,51% dans le sillage de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres montait de 0,51% mercredi en début de séance, soutenue comme Wall Street par quelques bons résultats d'entreprises ainsi que par un secteur minier dopé par l'actualité chinoise.Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grimpait de 36,71 points à 7.262,76 points.Mike van Dulken and Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets ont mis en avant "les bons résultats d'entreprises américaines et a l'abaissement des ratios de réserve obligatoires des banques en Chine" pour expliquer cette ouverture positive.Cette initiative chinoise dopait le secteur minier, nettement dépendant du marché de l'Empire du milieu: Rio Tinto s'élevait de 2,57% à 3.872 pence, Glencore de 2,27% à 355,40 pence, Anglo American de 2,67% à 1.743,60 pence et BHP Billiton de 2,03% à 1.477 pence.Le sidérurgiste russe Evraz continuait son vigoureux rebond entamé mardi, après avoir craint de nouvelles sanctions américaines contre la Russie: il montait mercredi matin de 3,60% à 403,30 pence.Le groupe de centres de santé Mediclinic profitait pour sa part du bon accueil fait à ses résultats, gagnant 4,90% à 655,40 pence.Le géant des télécommunications BT montait légèrement de son côté, de 0,31% à 243,75 pence, après avoir annoncé le regroupement en une seule division de ses activités de gros et vis-à-vis des PME.Les investisseurs réagissaient aussi à l'actualité regardant deux sociétés foncières cotées à l'indice des valeurs moyennes FTSE-250, Hammerson (+1,99% à 503 pence) et Intu (-5,76% à 196 pence). Hammerson a annoncé qu'il renonçait à acquérir Intu pour 3,4 milliards de livres, évoquant les perspectives du marché plus difficiles que prévu dans l'immobilier commercial.pn/jbo/php(AWP / 18.04.2018 10h32)