Londres pénalisée par le secteur minier et des résultats

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait du terrain mercredi matin (-0,66%), tirée vers le bas par le secteur minier et certains résultats d'entreprises décevants aux yeux des investisseurs.Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 51,10 points à 7.697,63 points.Le marché décortiquait une nouvelle série de publications d'entreprises dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans la soirée et de celle de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.La chaîne d'habillement Next plongeait (-6,20% à 5.568,00 pence) après avoir publié des ventes en hausse de 2,8% au deuxième trimestre, grâce au commerce en ligne, soit moins que prévu et en dessous de sa performance du premier trimestre.L'assureur Direct Line souffrait (-2,70% à 334,60 pence), dans la foulée de résultats en baisse au premier semestre et de l'annonce du départ de son directeur général à l'été 2019 après dix ans à la tête du groupe.Le gérant d'actifs St. James's Place reculait (-3,40% à 1.164,50 pence) en dépit d'une hausse des fonds sous gestion au premier semestre à 97 milliards de livres.Le secteur minier pesait sur la tendance, alors que Rio Tinto a publié (-3,68% à 4.042,00 pence) des résultats en hausse au premier semestre mais un peu en dessous des attentes. Dans son sillage, BHP Billiton perdait 2,39% à 1.712,60 pence, Glencore 2,35% à 362,80 pence et Anglo American 1,88% à 1.700,20 pence.Parmi les valeurs en hausse, la banque Lloyds Banking Group gagnait 2,20% à 63,75 pence grâce à un bénéfice net en forte hausse au premier semestre sous l'effet d'une baisse des charges liées à un scandale d'assurance-crédit.En revanche, BAE Systems était en baisse (-0,92% à 647,20 pence). Le groupe a publié des résultats en repli pour le premier semestre en raison du ralentissement du programme de l'avion de combat Eurofighter Typhoon.jbo/nas(AWP / 01.08.2018 09h37)