Londres plombée par le bond de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse de 1,14% mercredi, plombée par le recul de nombreuses multinationales en raison du bond de la livre face au dollar.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 88,40 points à 7.643,43 points.Le marché britannique a été "en baisse alors que la livre poursuit son ascension en raison de bons chiffres sur les salaires britanniques et de la faiblesse du dollar", résume Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.La livre était en hausse face à l'euro et surtout face au billet vert, à 1,42 dollar à son plus haut niveau depuis juin 2016 et le vote du Brexit.Le dollar a été pénalisé par des commentaires du secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin qui a loué la faiblesse de sa monnaie à Davos.La devise britannique a reçu en outre un coup de pouce du rapport sur l'emploi britannique, avec des créations d'emplois en hausse et un taux de chômage toujours au plus bas depuis 1975, associés à une progression assez solide des salaires.Toute appréciation de la livre constitue une mauvaise nouvelle pour nombre de multinationales, puisqu'elle abaisse la valeur des revenus tirés à l'étranger, lorsqu'elles en convertissent le montant en monnaie britanniques.Parmi ces entreprises, le groupe de défense BAE Systems a perdu 3,05% à 565,20 pence, le fabricant de spiritueux Diageo 2,36% à 2.542,50 pence, le cigarettier British American Tobacco 2,43% à 4.976,00 pence et le motoriste Rolls-Royce 1,73% à 861,60 pence.Le marché a été tiré vers le bas par la chute du fournisseur de logiciels de comptabilité pour les entreprises Sage Group (-6,48% à 768,20 pence) après un rapport d'activité décevant.Marks and Spencer a souffert (-0,84% à 305,20 pence) de commentaires négatifs sur les perspectives de son action de la part de la banque Credit Suisse. L'enseigne de distribution avait vu son action déjà chuter le 11 janvier après avoir publié un effritement de ses ventes pendant la période cruciale de Noël.Le groupe minier Fresnillo a grimpé (+3,71% à 1.384,50 pence) après avoir publié une production annuelle d'argent record et conforme aux attentes ainsi que des chiffres en baisse mais meilleurs que prévu pour l'or.Enfin, le groupe boursier London Stock Exchange (LSE) a signé la plus forte hausse de l'indice vedette (+4,97% à 3.988,00 pence) grâce à une note optimiste sur ses prochains résultats de la banque Morgan Stanleyjbo/az(AWP / 24.01.2018 17h47)