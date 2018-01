Londres plombée par les matières premières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,40% mardi, pénalisée par le secteur des matières premières sur fond de recul des cours du pétrole et des métaux.Vers 08H50 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 30,50 points à 7.641,04 points.Le marché britannique entamait la séance du mauvais pied alors qu'un rapport interne au gouvernement britannique révélé par la presse explique que l'économie britannique avancera moins vite quel que soit l'accord avec l'UE après le Brexit.Ces informations pesaient sur la livre, dont l'évolution reflète la plupart du temps le sentiment des investisseurs sur l'avenir des relations entre Londres et Bruxelles.Cette faiblesse de la livre profitait à quelques multinationales cotées à Londres. Toute dépréciation de la devise gonfle mécaniquement la valeur des résultats réalisés à l'étranger par ces groupes une fois qu'ils les convertissent en monnaie britannique.Parmi ces titres, le groupe de produit de grande consommation Reckitt Benckiser prenait 0,55% à 6.824,00 pence, la société de défense BAE Systems 0,99% à 594,20 pence, le fabricant de spiriteux Diageo 0,28% à 2.536,50 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,26% à 692,20 pence.La hausse de ces valeurs ne suffisait toutefois pas au marché britannique, qui était par ailleurs tiré vers le bas par les matières premières."Avec un paquet de valeurs liées aux matières premières en baisse - sous l'effet d'un recul du pétrole et du cuivre - l'indice britannique se trouve lui-même en repli sous les 7.650 points, le niveau qu'il essayait de conserver lundi", note Connor Campbell, analyste chez Spreadex.Au sein des valeurs minières, Anglo American perdait 2,96% à 1.704,00 pence, Glencore 1,93% à 407,00 pence, BHP Billition 1,41% à 1.577,40 pence et Rio Tinto 1,109% à 3.980,50 pence.Les compagnies pétrolières reculaient également mais dans une moindre mesure. BP lâchait 0,50% à 513,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,52% à 2.560,00 pence.Le groupe britannique d'événementiel Informa était en légère baisse (-0,17% à 686,20 pence). Son offre de rachat de son concurrent UBM (coté hors du FTSE 100, le titre prenait 3,11% à 896,50 pence) qui valorise ce dernier 3,9 milliards de livres a reçu le feu vert des conseils d'administration des deux groupes.jbo/mcj(AWP / 30.01.2018 10h05)