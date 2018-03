Londres profite de l'apaisement des tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a fortement rebondi de 1,54% mardi, rassurée par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 106,16 points à 6.994,85 points, après avoir gagné brièvement plus de 2% en séance.Il met un terme à quatre séances de baisse consécutives et reprend une partie du terrain perdu la semaine dernière, quand il avait souffert de craintes de guerre commerciale."Les investisseurs poussent un ouf de soulagement, compte tenu du fait qu'une guerre commerciale mondiale semble moins probable", souligne Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.Wall Street s'est en particulier ressaisie la veille, après la conformation d'une conversation téléphonique entre le Trésor américain et le principal responsable économique chinois.Les valeurs minières ont particulièrement applaudi la diminution des tensions alors que la Chine est le premier importateur au monde de métaux. Antofagasta a pris 1,41% à 947,80 pence, Anglo American 1,66% à 1.681,00 pence, BHP Billiton 1,81% à 1.403,00 pence et Rio Tinto 1,80% à 3.599,50 pence.De même, les compagnies pétrolières ont été recherchées, à l'image de BP (+1,24% à 475,35 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +2,26% à 2.307,00 pence).La principale hausse du jour a été signée par le groupe d'équipement de construction Ferguson (+6,70% à 5.478,00) après avoir publié des résultats semestriels qui ont réjoui.Le laboratoire pharmaceutique GSK a gagné 4,88% à 1.351,00 pence, après avoir annoncé le rachat de la part de Novartis dans leur coentreprise de médicaments sans ordonnance, pour 13 milliards de dollars. Ses concurrents Shire et Astrazeneca se sont mis dans son sillage, gagnant respectivement 3,94% à 3.070,00 pence et 2,23% à 4.866,00 pence.La banque RBS a terminé en baisse (-0,35% à 257,60 pence) après avoir annoncé le rachat du spécialiste écossais des logiciels de comptabilité FreeAgent pour 53 millions de livres. Il s'agit de sa première acquisition depuis son sauvetage pendant la crise financière.Enfin, les spécialistes de l'or ont fait les frais du rebond du marché, puisque le métal précieux, qui fait office de valeur refuge, est délaissé quant les investisseurs reprennent des risques. Fresnillo a perdu 0,95% à 1.251,00 pence et Randgold 1,33% à 5.916,00 pence.jbo/nth(AWP / 27.03.2018 17h59)