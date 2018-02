Londres rattrapée par les turbulences

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse de 1,49% jeudi, dans un contexte de turbulences sur les marchés et plombée par la hausse de la livre après un discours ferme de la Banque d'Angleterre (BoE).L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 108,73 points à 7.170,69 points.Le marché britannique, qui avait rebondi la veille après avoir subi le contre-coup des déboires de Wall Street en début de semaine, a souffert de l'appréciation de la livre.Cette dernière a grimpé après les conclusions de la réunion de la BoE, qui a prévenu qu'elle remonterait plus nettement ses taux si l'économie continuait de s'améliorer. Elle a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance au Royaume-Uni pour 2018 et 2019."La BoE a entraîné une appréciation de la livre qui a pesé sur le FTSE, l'indice s'enfonçant progressivement après que Mark Carney (gouverneur, ndlr) a renforcé les attentes autour d'une hausse de taux en mai", souligne Joshua Mahony, analyste chez IG.La hausse de la devise est une mauvaise nouvelle pour les multinationales cotées à Londres, qui subissent de ce fait une réduction de la valeur de leurs résultats réalisés dans d'autres monnaies une fois qu'ils sont convertis en livre.Parmi ces valeurs, le cigarettier British Americain Tobacco (BAT) a perdu 3,18% à 4.497,50 pence, son homologue Imperial Brands 2,75% à 2.684,00 pence, le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser 2,14% à 6.400,00 pence et le spécialiste du luxe Burberry 1,69% à 1.543,50 pence.Le secteur du BTP et de la construction a souffert après la publication de chiffres notariaux faisant état d'un ralentissement des transactions dans l'immobilier au Royaume-Uni en début d'année. Barratt Developments a lâché 4,19% à 548,20 pence, Berkeley 4,49% à 3.725,00 pence, Persimmon 4,24% à 2.394,00 pence et Taylor Wimpey 4,19% à 181,95 pence.En revanche, le numéro un mondial de la restauration collective Compass a bondi (+5,32% à 1.513,50 pence). Le groupe a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice comptable 2017-2018 et a relevé à la marge sa prévision annuelle.Le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) a gagné 1,43% à 1.303,80 pence. Le société suisse Novartis a annoncé un retard dans l'homologation aux Etats-Unis d'un traitement contre les maladies respiratoires concurrent à l'Advair, l'un des médicaments vedette du britannique.La perspective d'une hausse des taux au Royaume-Uni a profité au secteur bancaire, puisqu'elle est synonyme de meilleures marges. Barclays a pris 0,47% à 194,10 pence et RBS 1,03% à 283,60 pence.Le secteur minier a été pénalisé par une mauvaise tenue des métaux industriels après la publication des chiffres du commerce extérieur chinois. BHP Billiton a perdu 2,46% à 1.475,00 pence et Rio Tinto 3,18% à 3.757,00 pence.jbo/jpr(AWP / 08.02.2018 17h49)