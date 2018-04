Londres rebondit grâce à Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a repris des forces mardi (+0,39%), grâce à Wall Street et au secteur minier, en étant toutefois ralentie par la fermeté de la livre.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 27,85 points à 7.226,05 points, après avoir lâché près de 1% la veille."Un début de séance en fanfare du Dow Jones a soutenu les indices européens", mais "le FTSE ne s'est pas totalement joint à la fête", encore ralentie par la fermeté de la livre, souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.La devise britannique, qui a atteint un plus haut face au dollar depuis le vote du Brexit, restait à un niveau élevé même si elle a perdu un peu de terrain après la publication d'une hausse des salaires moins forte qu'attendu entre décembre et février au Royaume-Uni.Plusieurs titres exposés à la livre ont comme la veille été pénalisés, alors que la solidité de la devise réduit la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger, une fois convertis en devise britannique.Parmi ces valeurs, le fabricant de spiritueux Diageo a perdu 0,51% à 2.446,50 pence et le cigarettier Imperial Brands 1,29% à 2.408,50 pence.Le secteur minier a été quant à lui soutenu par les chiffres de la croissance chinoise, qui a mieux résisté que prévu au premier trimestre, le pays étant le premier importateur au monde de métaux. BHP Billiton a gagné 0,88% à 1.447,60 pence et Rio Tinto 1,21% à 3.775,00 pence.La banque RBS a progressé (+2,09% à 268,40 pence) après avoir annoncé le versement de 3,5 milliards de livres dans son fonds de retraite, ce qui est une étape sur le chemin de la reprise du versement d'un dividende.Le groupe de produits d'hygiène Reckitt Benckiser a souffert (-3,18% à 5.806,00 pence), en raison d'une note négative des analystes de la banque Credit Suisse.Le motoriste Rolls-Royce a perdu 1,96% à 860,60 pence, alors que les autorités américaines ont imposé des restrictions de vols à des Boeing utilisant le moteur Trent 1000 qui présente des problèmes techniques.Le groupe d'événementiel Informa a pris 1,44% à 733,60 pence, alors que son offre de rachat à 3,9 milliards de livres de son concurrent UBM est désormais validée par les actionnaires des deux groupes.Le sidérurgiste russe Evraz s'est fortement repris (+6,60% à 389,30 pence) après avoir chuté de 7% lundi. Après avoir craint de nouvelles sanctions américaines contre la Russie, les investisseurs ont semblé pencher finalement pour un statu quo sur la base d'informations de presse.Enfin, le groupe agroalimentaire et textile Associated British Foods a grimpé (+4,14% à 2.690,00 pence) après avoir publié de bons résultats semestriels pour son enseigne d'habillement Primark.jbo/eb(AWP / 17.04.2018 17h55)