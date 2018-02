Londres reprend des forces

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en nette hausse de 1,10% lundi matin, dans le sillage du rebond des places américaines après les récentes turbulences.Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 78,13 points à 7.170,56 points.Le marché britannique profitait d'une accalmie après les soubresauts ayant affectés les places financières la semaine dernière, notamment à Wall Street sur fond de craintes quant à une remontée des taux d'intérêt américains."Les investisseurs vont espérer que les gains de lundi matin signifient que le marché a pansé ses plaies après les déboires de la semaine dernière", note Connor Campbell, analyste chez Spreadex.La reprise du marché était alimentée par le secteur minier, à l'image de Rio Tinto (+2,34% à 3.877,00 pence), Glencore (+1,99% à 368,20 pence) et Anglo American (+1,91% à 1.635,00 pence).Plusieurs valeurs financières était recherchées dans un contexte plus porteur pour les titres jugés les plus risqués.La banque RBS prenait 2,26% à 280,70 pence, le gérant d'actifs Legal & General (+1,92% à 254,30 pence) et l'assureur Aviva (+1,71% à 494,80 pence).La banque Barclays était en hausse +1,13% à 195,08 pence, ne souffrant pas alors que le gendarme britannique contre la délinquance financière a étendu les poursuites contre la banque à une de ses filiales dans une affaire de fraude lors de levées de fonds a Qatar en 2008.Enfin, le géant des supermarchés Tesco gagnait 0,45% à 200,20 pence, après des informations du Sunday Times selon lesquelles le groupe envisage de lancer des magasins maxi-discompte pour concurrencer Aldi et Lidl dont les parts de marché s'envolent au Royaume-Uni.jbo/spi(AWP / 12.02.2018 09h49)