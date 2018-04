Londres s'effrite de 0,24%, troublée par les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres s'effritait de 0,24% vendredi en début de séance légèrement troublée par la nouvelle escalade verbale entre les Etats-Unis et la Chine à propos de leurs relations commerciales.Vers 07H15 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 17,54 points à 7.181,96 points."L'annonce par Trump de nouveaux droits potentiels de 100 milliards de dollars sur la Chine ont brusquement douché l'espoir d'une conclusion amicale aux tensions commerciales", a expliqué Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.La Bourse de Londres qui avait fortement rebondi jeudi, grâce à de nouveaux espoirs d'apaisement de ces tensions sino-américaines, reperdait donc un peu de terrain, même si l'ampleur de ce mouvement restait limitée en début de séance.L'un des principaux secteurs affecté par ce retournement d'humeur était celui des mines, dont l'évolution a suivi cette semaine l'évolution en dents de scie des cours des métaux industriels, eux-mêmes sensibles aux échanges entre Washington et Pékin.Après avoir vigoureusement grimpé jeudi, les compagnies minières s'enfonçaient donc de nouveau: Rio Tinto cédait 1,78% à 3.580,50 pence, BHP Billiton 1,67% à 1.386,40 pence et Glencore 1,62% à 352,95 pence.Les enseignes de vêtements connaissaient un début de séance encore plus difficile, après la publication de données sectorielles par les consultants de BDO qui ont fait état d'un plongeon des ventes en mars au Royaume-Uni, notamment du fait de chutes de neige. Marks and Spencer perdait 3,03% à 265,70 pence et Next 2,45% à 4.702 pence.Le laboratoire pharmaceutique Shire continuait à l'inverse sa marche en avant, grimpant encore de 1,97% à 3.780 pence. L'agence Bloomberg a rapporté que le directeur général du géant japonais Takeda avait tenu jeudi une réunion avec des analystes de grandes banques où il aurait réaffirmé son intention d'acquérir la totalité de Shire.pn/spi(AWP / 06.04.2018 09h55)