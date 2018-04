Londres se maintient à flots grâce à Sainsbury's

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé quasi-stable lundi (+0,09%), tirée vers le haut par les supermarchés Sainsbury's qui veulent fusionner avec Asda et par le géant de la publicité WPP après des résultats rassurants.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 7,09 points à 7.509,30 points.Privé d'actualité macroéconomique forte, le marché s'est concentré avant tout sur des annonces d'entreprises qui lui ont permis de se maintenir à flots.La principale nouvelle est le projet de fusion entre le numéro deux britannique des supermarchés Sainsbury's et le numéro trois Asda, filiale de l'américain Walmart. Il s'agirait de la principale transaction dans ce secteur au Royaume-Uni depuis près de 15 ans.Le titre de Sainsbury's s'est envolé de 14,53% à 309,00 pence.Cette opération pourrait donner naissance au premier acteur du secteur britannique qui pèserait plus de 13 milliards de livres et passerait devant Tesco en termes de parts de marché, mais devrait donner lieu à un examen de la part de l'autorité de la concurrence."Une moindre concurrence, l'avantage donné dans les prix grâce à une plus grande part de marché, les importantes +synergies de coûts+ et l'argent récupéré avec la vente de biens immobiliers, tout cela rend l'opération attractive pour les actionnaires", résume Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Le reste du secteur a évolué en ordre dispersé. Tesco, qui pourrait perdre sa place de leader, a accusé le coup (-0,92% à 235,90 pence), alors que Morrisons a pris 1,29% à 243,10 pence.Après Sainsbury's, un autre groupe a brillé sur le marché, à savoir le géant de la publicité WPP (+8,62% à 1.247,50 pence).Ce dernier a publié une activité sans grand relief au premier trimestre mais un peu meilleure que prévu par les analystes. Le titre a également été tiré vers le haut par des spéculations sur une possible vente d'une de ses branches, le cabinet de recherche Kantar.Le groupe minier Glencore a chuté (-4,96% à 350,70 pence), alors qu'il fait face à un litige en République démocratique du Congo avec l'un de ses anciens associés dans le pays.Enfin, les compagnies pétrolières ont légèrement progressé, alors que les cours du brut repassaient dans le vert. BP, qui doit publier mardi ses résultats pour le premier trimestre, a grignoté 0,11% à 538,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,21% à 2.601,50 pence.jbo/nas(AWP / 30.04.2018 17h51)