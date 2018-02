Londres se relance grâce à des bons résultats

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres s'est relancée mercredi (+0,48%) après deux séances poussives, à la faveur de résultats d'entreprises bien accueillis par le marché.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 34,80 points à 7.281,57 points.En cette semaine dominée par les résultats, le marché a principalement réagi aux différentes publications de sociétés du jour, tout en obtenant un coup de pouce d'une évolution positive à Wall Street.L'indice britannique "a bénéficié de résultats positifs de Glencore, Lloyds et Barratt Developments", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex, alors que les publications d'entreprises avaient pesé la veille."Cela va devenir encore plus chargé à partir de demain", prévient M. Campbell, puisque de nombreux poids lourds de la cote vont dévoiler leur compte d'ici vendredi.Le géant suisse des matières premières Glencore, coté à Londres, a grimpé (+5,24% à 404,55 pence) après avoir quadruplé son bénéfice net et réduit sa dette en 2017.Lloyds Banking Group a figuré dans le peloton de tête (+2,76% à 69,72 pence). La banque a annoncé une nouvelle hausse de ses bénéfices annuels et, confiante pour la suite, a dévoilé un plan de rachat de ses propres actions portant sur un milliard de livres.Les autres valeurs bancaires ont progressé, à l'image de Barclays (+0,52% à 202,10 pence) et RBS (+0,91% à 277,40 pence), qui doivent publier leurs comptes dans les prochains jours, ainsi que HSBC (+1,40% à 747,30 pence).Le groupe de BTP Barratt Developments a pris 0,92% à 567,40 pence après avoir publié de bons résultats semestriels, appuyés sur une activité immobilière encore solide au Royaume-Uni.Les valeurs pétrolières ont quant à elles souffert d'un recul des cours du brut face à la fermeté du dollar. BP a perdu 0,59% à 472,20 pence et Royal Dutch Shell (action "B") a grignoté 0,11% à 2.283,50 pence.jbo/az(AWP / 21.02.2018 17h47)