Londres temporise après son récent rebond

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse de 0,21% lundi matin, temporisant après son franc rebond en fin de semaine dernière.Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 16,00 points à 7.681,56 points.Pour Connor Campbell, analyste chez Spreadex, il s'agit d'un "début de séance plutôt terne", lors duquel "les indices européens ne profitent plus vraiment de la valeur de leurs devises".Le début de séance était peu animé sur le marché britannique, qui était principalement tiré vers le bas par les valeurs exposées à la livre.Ces dernières avaient profité vendredi dernier de la faiblesse de la devise britannique face au dollar, ce qui constitue une bonne nouvelle pour ces multinationales cotées à Londres dont les résultats réalisés à l'étranger gagnent mécaniquement en valeur avec la dépréciation de la livre.Ces titres reprenaient leur souffle, même si la livre était encore en baisse lundi matin, à l'image du fabricant de spiritueux Diageo (-1,04% à 2.532,50 pence), du groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser (-0,67% à 6.682,00 pence), du cigarettier British American Tobacco (-0,48% à 4.915,50 pence) et du spécialiste de la restauration collective Compass (-0,37% à 1.500,00 pence).En revanche, le secteur minier reprenait des couleurs après avoir fait grise mine vendredi. Glencore gagnait 1,64% à 408,50 pence et Rio Tinto 1,31% à 3.994,00 pence. Anglo American prenait 1,52% à 1.761,00 pence après la vente d'activités dans le charbon en Afrique du Sud pour 71 millions de dollars.Parmi les autres valeurs en hausse, figuraient le motoriste Rolls-Royce (+1,45% à 868,20 pence), le groupe boursier London Stock Exchange (+0,82% à 4.057,00 pence) ou encore le distributeur Marks and Spencer (+0,74% à 314,80 pence).jbo/php(AWP / 29.01.2018 09h37)