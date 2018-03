Londres termine en baisse de 0,78%, plombée par WPP

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a clôturé en repli de 0,78% jeudi, à l'issue d'une troisième séance consécutive de baisse, plombée par la chute de l'action du géant de la publicité WPP, dont les résultats annuels ont déçu.L'indice FTSE-100 des principales valeurs a terminé en recul de 56,27 points, à 7.175,64 points."Le plus gros fardeau du FTSE 100 a été la chute du cours de WPP : la plus grande agence de publicité au monde a averti les investisseurs qu'après une année sans relief en 2017, il fallait s'attendre à une nouvelle année sans croissance", a commenté Joshua Mahony, analyste chez IG.La baisse de l'indice est également liée aux "craintes persistantes" sur le relèvement des taux d'intérêts américains, a-t-il ajouté. Ces craintes sont alimentées par les ajustements de politique monétaire que pourrait mener Jerome Powell, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui était auditionné dans l'après-midi au Sénat américain.Après la publication de résultats marqués surtout par un ralentissement de son activité, WPP a vu son action reculer de 8,18%, à 1.280 pence.Mais la plus forte baisse de l'indice est revenue au dératiseur et blanchisseur industriel Rantokil Initial : -9,15% à 263,10 pence. Le groupe a publié des résultats annuels et des prévisions qui ont laissé les investisseurs sur leur faim.Les inquiétudes sur le resserrement de la politique monétaire américaine ont pesé sur les valeurs bancaires. Standard Chartered a enregistré une perte de 1,86% à 795,70 pence, Lloyds 0,70% à 68,32 pence, et la Royal Bank of Scotland 0,75% à 265,70 pence.Le marché londonien a en outre subi le recul des groupes de supermarchés, suite à une série de mauvaises nouvelles dans le secteur de la distribution physique, qui concernait jeudi le spécialiste des moquettes et revêtements de sols Carpetright. Le spécialiste du bricolage Kingfisher a cédé 2,93% à 347,40 pence, l'enseigne de vêtements Next 2,06% à 4.756 pence, le distributeur alimentaire Tesco 1,04% à 208,60 pence et son concurrent Sainsbury 0,97% à 256,50 pence.La baisse des cours des matières premières a également affecté l'indice britannique : Glencore a perdu 2,72% à 378,85 pence, Anglo American 2,19% à 1.741,60 pence, BHP Billiton 1,78% à 1.457,80 pence, et Antofagasta 1,45% à 857,40 pence. Les spécialistes de l'or s'affichaient également dans le rouge, Fresnillo à -2,46% à 1.189,50 pence et Randgold à -1,40% à 5.766 pence.Côté hausses, le minier et sidérurgiste russe Evraz a terminé en tête de l'indice. Il a gagné 4,94% à 448,20 pence après avoir renoué avec le bénéfice en 2017.Le groupe de luxe Burberry a lui grimpé de 3,81% à 1.592 pence, après avoir annoncé la nomination comme directeur de la création de l'Italien Riccardo Tisci, un ancien de Givenchy qui va remplacer l'emblématique Christopher Bailey.apz/js/pb(AWP / 01.03.2018 18h36)