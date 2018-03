Longines en route vers les deux milliards de francs de vente

Bâle (awp/ats) - Longines a réalisé une année "exceptionnelle" en 2017, se félicite son président Walter von Känel. La marque de St-Imier (BE), qui évolue dans le giron de Swatch Group, reste dominante dans la gamme de prix allant de 1500 à 3000 francs."Nous avons contribué au succès du groupe", s'est réjoui M. von Känel lors d'un entretien accordé à l'ats durant Baselworld. "Nous sommes probablement passés à la troisième position en matière de chiffre d'affaires consolidé des marques suisses derrière Rolex et Omega. La majorité des spécialistes pensent que nous avons dépassé Cartier", marque contrôlée par le genevois Richemont, note-t-il, "mais je n'ai pas la preuve".Après avoir atteint son record historique en 2014 en dépassant 1,5 milliard de francs de chiffre d'affaires, une année 2015 finie "très près" de cette marque et 2016 "où nous avons perdu un peu comme tout le monde", la marque imérienne a connu une "très bonne fin d'année 2017 et un très, très bon début 2018", observe son emblématique dirigeant. Les ventes ont augmenté d'un bon pourcentage à deux chiffres en janvier-février.Le patron du Swatch Group, Nick Hayek, "dit que nous roulons vers le chiffre miracle de deux milliards, mais cela prendra un peu de temps" et peut-être une ou deux étapes, relève M. von Känel, qui fait aussi partie de la direction élargie du groupe.Nouvel An chinoisLongines produit environ 1,5 million de pièces par an et emploie quelque 800 personnes à St-Imier, dont 200 travaillent pour ETA, qui produit des mouvements pour Longines."Nous dominons notre secteur de 1500 à 3000 francs", qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de la marque. Longines contribue par ailleurs à "un bon tiers" des exportations suisses dans cette plage de prix "retail", calcule Walter von Känel.Au niveau des différents marchés, la position dominante dans ce segment dans l'empire du Milieu en particulier a permis de profiter du Nouvel An chinois en février. Cet événement "exceptionnel" influence toujours le mois où il tombe avec des ventes tout autant "exceptionnelles".(AWP / 24.03.2018 09h01)